BERARDI, Italiano lo ha chiesto alla dirigenza: il punto

Una delle notizie più lette sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il mercato in entrata viola, dove il nome di Domenico Berardi è sempre più caldo. il tecnico Vincenzo Italiano ha espressamente chiesto alla dirigenza viola l’esterno del Sassuolo, che come noto sta spingendo per lasciare l'Emilia-Romagna (e anche per questo si è allontanata l’ipotesi Riccardo Orsolini). L’operazione si può chiudere a circa 30 milioni, bonus compresi. La palla passa a Rocco Commisso. CLICCA QUI per tutti i dettagli.