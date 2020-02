BENASSI, Nuova vita con Iachini: possibile rinnovo?

Marco Benassi può certamente collocarsi nel novero di quei giocatori il cui inizio di stagione non è andato per il meglio. Dall'agosto 2019, Vincenzo Montella ha scelto di far partire titolare il centrocampista solo in 3 occasioni su 17 in Serie A (il 18% delle volte). Con Giuseppe Iachini, invece, il campionato del classe '94 si è ribaltato: sempre in campo dal primo minuto. Inoltre, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, a inizio marzo il suo entourage vedrà la Fiorentina per un incontro di cortesia, e chissà che non possa diventare un tavolo di trattativa per il rinnovo del giocatore...

