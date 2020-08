BENASSI E LA VOGLIA DI RITAGLIARSI SPAZIO

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, RIBERY A FIRENZE IN ANTICIPO PER CAMBIARE CASA Il ritorno di Franck Ribery a Firenze con dieci giorni d'anticipo rispetto alla convocazione da parte della società, ha fatto piacere a tutti i tifosi viola che hanno capito una volta di più l'attaccamento del calciatore alla sua "missione"... Il ritorno di Franck Ribery a Firenze con dieci giorni d'anticipo rispetto alla convocazione da parte della società, ha fatto piacere a tutti i tifosi viola che hanno capito una volta di più l'attaccamento del calciatore alla sua "missione"... NOTIZIE DI FV TELECRONISTA DAZN A FV, JAVI SI SENTIRÀ CON RIBERY Ieri FirenzeViola.it ha raggiunto in esclusiva Carsten Fuß, commentatore di DAZN per la Bundesliga e non solo, per parlare dell'ipotesi Fiorentina per Javi Martinez. Quanto all'amicizia con Ribery: "Visto che si conoscono da anni - ha... Ieri FirenzeViola.it ha raggiunto in esclusiva Carsten Fuß, commentatore di DAZN per la Bundesliga e non solo, per parlare dell'ipotesi Fiorentina per Javi Martinez. Quanto all'amicizia con Ribery: "Visto che si conoscono da anni - ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi