BELOTTI, La Fiorentina resta molto vigile. Il Milan...

Uno degli argomenti che hanno riscosso maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è quello relativo al futuro di uno degli obiettivi della Fiorentina per l'attacco, ovvero il bomber del Torino Andrea Belotti: il futuro dell'attaccante granata sembra essere infatti sempre più in bilico. Belotti si avvia allo svincolo dal Torino e rappresenta un possibile affare per i viola che lo avevano già sondato ai tempi di Iachini. Il presidente del Toro, Urbano Cairo, avrebbe intenzione di venderlo, con il direttore sportivo Vagnati disposto ad ascoltare le offerte che perverranno in sede di mercato già nel mese di gennaio. La Fiorentina monitora con attenzione la situazione del centravanti granata che, per adesso, continua a non prolungare, convinta di avere gli argomenti giusti per fargli vestire la maglia gigliata.

