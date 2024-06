BELOTTI, Giusto fare la partita per rispetto di tutti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Belotti ha parlato a Dazn nell'intervallo commentando la sua doppietta e il fatto che la squadra stia giocando per vincere nonostante non significhi nulla per la classifica: "E’ sempre una partita e in ballo c'è comunque il nostro onore e il nostro rispetto per il calcio. Perciò era giusto scendere in campo per fare la nostra partita. Dobbiamo rispettare tutti, sia noi stessi che i tifosi. Ed è doveroso oggi fare una prestazione importante dopo quanto successo nella finale di Conference "..