BARONE, Chiude ad un terzino a gennaio ma altri innesti ok

Il dg della Fiorentina oggi era a Milano per l'assemblea di Lega, da dove ha parlato sia della gara di ieri, che di Beltran e di obiettivi ma anche di mercato. Su Arthur ha aperto ad una discussione con la Juve ovviamente a giugno mentre ha chiuso per l'arrivo di un terzino destro a gennaio, Nel mercato invernale potrebbero essere valutati però innesti in altri reparti, ha specificato il dg. (RILEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA)