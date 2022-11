BABY D'EUROPA: A RIGA L'ULTIMA CHANCE PER LANCIARE I GIOVANI

L'occasione è particolarmente ghiotta, a giudicare dal livello dell'avversario (il Riga, ormai, è stato eliminato dalla Conference League e domani scenderà in campo con un robusto turnover) e dalle ridotte possibilità dei viola di arrivare al primo posto del proprio girone (servirebbe, oltre a un successo della Fiorentina in Lettonia, che il Basaksehir non vincesse in casa contro gli Hearts: ipotesi decisamente complessa). Ecco perché la trasferta nei Paesi baltici, l'ultima europea del 2022, potrebbe essere la chance migliore per permettere a qualche giovane viola di belle speranze di mettersi in mostra e cominciare a respirare l'aria della prima squadra.

L'esempio di Cristian

Il precedente, arrivato lunedì sera dal Bentegodi, è sotto gli occhi di tutti e fa riferimento all'impatto che Cristian Volpato ha avuto nel corso della sfida giocata dalla Roma a Verona: il classe 2003 (che per la verità già lo scorso anno aveva già mosso i primi passi coi grandi) in appena 33' ha messo a referto prima il gol del sorpasso e poi, nei minuti di recupero, ha fornito ad El Shaarawy l'assist per la rete del 3-1. Viene dunque spontaneo chiedersi se davvero il match contro l'RFS possa essere l'opportunità migliore per ammirare alcuni dei migliori prodotti del vivaio viola all'opera. Da sempre del resto, a Firenze, la curiosità per il settore giovanile è tanta.

Bianco e i suoi fratelli

Da gennaio in poi oltretutto, con la ripresa della stagione, altre opportunità "materasso" per testare i baby non saranno così frequenti (il debutto in Coppa Italia ad esempio avverrà già contro una formazione di Serie A, la Samp, e nella stessa Conference League dai playoff si comincerà a fare sul serio). Logico dunque che Bianco, ormai in pianta stabile in prima squadra e già testato due volte contro gli Hearts e Distefano (che potrebbe essere convocato dopo la rifinitura ai campini di oggi) siano i nomi che i tifosi sperano di vedere in campo si sprechino. Dopo le quattro coppe vinte dalla gestione Commisso con la Primavera, adesso forse è arrivato il momento di fare il passo successivo.