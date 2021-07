BABACAR, Dallo spavento al messaggio sui social

Khouma El Babacar ha causato un bello spavento ai tifosi della Fiorentina ed agli appassionati di calcio: l'ex attaccante dei viola infatti, durante un allenamento con la squadra con l'Alanyaspor (club turco con cui è sotto contratto dallo scorso settembre) si è accasciato al suolo a seguito di un malore ed è stato portato nell'ospedale di Alanya, dove dagli esami effettuati i medici hanno ricondotto il malore ad uno spasmo cardiaco. Lo stesso Babacar ha poi tranquillizzato tutti con un post Instagram: "Sto bene, grazie a tutti".

Leggi anche: BABACAR, Malore in allenamento: è in ospedale e BABACAR, Tranquillizza e ringrazia tutti via social