"AUGURI CAPITANO, SEMPRE CON NOI". DA CHIESA A VLAHOVIC: I RICORDI SOCIAL PER DA13

"Per sempre con noi" è la frase con cui tanti ex viola e molti altri hanno voluto ricordare Davide Astori nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 35esimo compleanno. L'eterno capitano viola, scomparso tragicamente quel maledetto 4 marzo 2018 è stato ricordato attraverso i social network da moltissime persone tra cui calciatori, dirigenti e società che hanno dedicato un semplice pensiero in una giornata importante per Davide. FirenzeViola.it ha provato a raggrupparne alcuni a partire dai club nei quali ha militato, Cagliari, Roma e Fiorentina per arrivare a quelli degli ex compagni. Dalla Lega di Serie A, passando per l'ex dirigente viola Alberto Marangon e a quelli toccanti di Carlos Freitas. Ma ce ne sono davvero una moltitudine: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Lorenzo Venuti, Gaetano Castrovilli, German Pezzella, Giovanni Simeone, Vitor Hugo, Nikola Milenkovic, Marco Benassi. Non solo calciatori però perché si sono aggiunti anche quelli del Museo del Calcio di Coverciano dove è custodita la sua maglia azzurra numero 13, indossata nella gara Italia-Germania del 15 novembre 2016. Davanti alla maglia, in particolare, si sono soffermate tante famiglie durante la visita per rendere omaggio ad un capitano nella vita e in campo. Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella lo ha ricordato postando una foto del murales di Via Canova a Firenze, a dimostrazione che nessuno si è dimenticato di lui e mai lo farà. Di seguito tutti gli auguri originali.

Nel giorno del tuo compleanno il tuo ricordo è ancora più forte#MuseodelCalcio #DA13 #Azzurri 🇮🇹 pic.twitter.com/Q5lcfEFBSm — Museo del Calcio di Coverciano (@museocoverciano) January 7, 2022