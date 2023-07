AUDERO UNICA ALTERNATIVA ITALIANA PER LA PORTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i reparti per i quali sono in corso le valutazioni in entrata c'è quello di porta. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi per regalare a Vincenzo Italiano un estremo difensore titolare, sia dall'estero che dall'Italia. Ecco, discostandoci dalle soluzioni internazionali si allontanano le ipotesi che avevano prospettato un interessamento da parte della Fiorentina per Juan Musso dell'Atalanta e Mattia Perin di proprietà della Juventus. Il cerchio si stringe attorno ad Emil Audero, molto più giovane rispetto calciatori succitati - 26 anni compiuti a gennaio - e in uscita dalla Sampdoria neo retrocessa in Serie B.

La sua candidatura appare sempre più concreta, non per nulla da Genova rilanciano un'accelerazione della dirigenza viola per l'italiano di origine indonesiana, con anche un nuovo incontro atteso in settimana per definire il suo passaggio a Firenze. Fisicamente ben strutturato, reattivo tra i pali e bravo nelle uscite basse, Audero si distingue per la spiccata abilità nel neutralizzare i rigori avversari. Nel 2019 la UEFA lo ha addirittura annoverato tra i giovani calciatori europei più promettenti della sua generazione. In scadenza nel 2026, la cifra da sborsare, circa 8 milioni, sarebbe più che abbordabile.