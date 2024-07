ATTACCO OK, MA NZOLA E KOUAME POSSONO LASCIARE FIRENZE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mancano ormai poche ore al primo test amichevole della stagione contro i ragazzi della Primavera di mister Galloppa. Un nuovo inizio con Raffaele Palladino in panchina per la sua prima gara da allenatore della Fiorentina che dovrà operare, per il momento, con una squadra incompleta. Nella prossima settimana dovrebbero fare ritorno i giocatori impegnati con l'Europeo, Antonin Barak sarà inserito nei meccanismi della macchina di Palladino mentre per Nikola Milenkovic sullo sfondo c'è un possibile addio, visto che il Nottingham Forest vuole il difensore serbo.

Le dichiarazioni di Ferrari- In questi giorni non sono però passate inosservate le dichiarazioni rilasciate al TGR RAI Toscana del direttore generale Alessandro Ferrari che ha chiesto ai tifosi di aspettare la fine del mercato per dare giudizi (QUI LE PAROLE DI FERRARI). Il direttore ha poi proseguito dicendo che ci saranno degli investimenti per la mediana, un reparto colpito dai numerosi addii e che è rimasto con Mandragora e i giovani Bianco e Amatucci.

Ma soprattutto, hanno colpito le parole spese per l'attacco visto che Ferrari ha rinnovato la fiducia dato al neo acquisto Moise Kean. Il direttore ha poi continuato dicendo che sul fronte offensivo la Fiorentina al momento non farà altre operazioni viste la presenze di Beltran, Nzola e Kouame.

Kouame sacrificabile, Nzola lavora a parte- Proprio le dichiarazioni riportate sul fronte offensivo hanno colto l'attenzione dei tifosi fiorentini. In attacco le scelte ci sono, ma Beltran non sarà a disposizione di Palladino prima di metà agosto visto il suo impegno alle Olimpiadi di Parigi con l'Under 23 dell'Argentina. Che dire invece di Nzola, l'angolano (insieme a Ikone) non ha mai partecipato agli allenamenti pomeridiani con la squadra di fronte al pubblico. L'attaccante ex Spezia potrebbe anche lasciare Firenze, le squadre che per ora sono interessate al centravanti sono il Cagliari e il Lecce, ma in queste ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Verona. Nulla di concreto per il momento, ma i viola sarebbero pronti ad aprire la trattativa sulla base di un prestito. Per Kouame il discorso è diverso visto che l'ivoriano è stato rinnovato fino al 2025 e sta prendendo parte agli allenamenti con il gruppo squadra. L'ex Genoa però potrebbe essere uno dei sacrificabili, su di lui c'era l'opzione Bologna con Vincenzo Italiano, ma in questi ultimi giorni anche l'Union Berlino ha messo gli occhi su di lui. Solo in caso di cessioni, la Fiorentina interverrebbe sul mercato visto che la priorità rimane quella del centrocampo.