ANTOGNONI, Stoccata ad ACF: "Lì storia non conta"

Sono state le parole dell'ex club manager viola e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni rilasciate oggi in occasione di un evento a Coverciano sullo scudetto del '56 uno dei temi più cliccati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Questa, in particolare, la dichiarazione che ha fatto discutere: "Il passato va sempre ricordato anche se qualcuno nella dirigenza della Fiorentina vuole farlo e pensa che non conti niente. Però se non c’è passato non c’è futuro. Non c’è la Fiorentina che tutti ci aspettiamo. Perché quegli anni, soprattutto ’55-’56 c’era una squadra formidabile".

