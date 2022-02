ANDONOV, Da Ferrara a Bergamo: avrà il numero 12

Questa mattina in campo con la Primavera a Ferrara, domani in panchina con la prima squadra. Ivan Andonov infatti è stato convocato per la prima volta tra i grandi, come terzo portiere viola, per la squalifica di Dragowski in Coppa, dopo l'espulsione di Napoli e la partenza di Cerofolini per Alessandria. Il portiere bulgaro classe 2003 (18 anni compiuti solo a fine dicembre) che in mattinata ha contribuito alla vittoria della squadra di Aquilani contro la Spal ed alla recente conquista della Supercoppa ad Empoli, domani indosserà la maglia numero 12. Terracciano indossa infatti il numero 1, Dragowski ha la maglia con il 69 e Rosati il 65, perciò il classico 12 del portiere di riserva era a disposizione.