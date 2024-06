AMRABAT, Ecco la richiesta della Viola per il marocchino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sofyan Amrabat si prospetta come uno dei protagonisti del mercato estivo per la Fiorentina, con il centrocampista che ha espresso chiaramente il desiderio di lasciare il club viola. Grazie al suo contratto in scadenza nel 2025, diversi club hanno messo gli occhi su di lui per la prossima stagione. Pur preferendo rimanere in Premier League, Amrabat è aperto ad altre opportunità per evitare di rimanere senza squadra. Sebbene abbia ricevuto offerte dai campionati arabi e dalla Turchia, per ora sembra non considerarle.

Il Galatasaray è emerso come uno dei club più interessati, con la Fiorentina che valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere accettabile per entrambe le parti. Mentre il mercato è ancora in fase embrionale, la trattativa per Amrabat potrebbe scaldarsi presto.