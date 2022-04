INDISCREZIONI DI FV IND.FV, COMMISSO CHIAMA CASTRO: "TI SONO VICINO" Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... NOTIZIE DI FV AMRABAT, E I PASSI DA GIGANTE DOPO I PRIMI DUBBI Sofyan Amrabat e la Fiorentina, una storia fatta di alti (pochi) e bassi (tanti). Il centrocampista fu prelevato nel periodo subito antecedente il primo lockdown, gennaio 2020, su espressa richiesta del presidente Rocco Commisso, rimasto stregato dalle sue prestazioni a... Sofyan Amrabat e la Fiorentina, una storia fatta di alti (pochi) e bassi (tanti). Il centrocampista fu prelevato nel periodo subito antecedente il primo lockdown, gennaio 2020, su espressa richiesta del presidente Rocco Commisso, rimasto stregato dalle sue prestazioni a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi