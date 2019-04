Giornata di lavoro per Delio Rossi e la Fiorentina. Una doppia sessione di allenamento al freddo di Firenze tra lavoro atletico e tattico in vista della prossima gara di Parma. Stamane la Fiorentina si è ritrovata alle 10 con i giocatori che hanno svolto lavori in palersta ed esercizi tattici sulla fase offensiva mentre oggi pomeriggio è stata svolto lavoro tattico e partitelle a tema col pallone. Intanto sono tornati ad allenarsi con la prima squadra anche gli aggregati alla Primavera per la gara di ieri a Borgo San Lorenzo contro lo Stabaek finita poi 6-1 in favore dei viola. I vari Nastasic, Salifu e company sono tornati oggi al Centro Sportivo per continuare la preparazione in vista della trasfera al Tardini. Dalle mura dei campini filtra infatti che i giovani saranno ancora richiamati in Primavera ma la Prima Squadra avrà la priorità in ogni caso se non per la fase finale del Viareggio.

Lavoro intenso e quasi al completo quindi, con Delio Rossi sempre più padrone dell'ambiente viola e sempre più capace di scandire il ritmo della catena di montaggio viola. D'altronde, sul lavoro il mister romagnolo ha sempre puntato tantissimo come dimostrato da ciò che ha sempre ripetuto e che è ben presto diventato il suo motto: "Conosco solo tre modi per fare bene: il primo è il lavoro, il secondo è il lavoro e il terzo…è il lavoro" Allora alè Delio, un'altra settimana intensa per preparare al meglio la sfida di Parma.