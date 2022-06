AG. QUARTA A FV, Club di Serie A e Liga su di lui

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, ha parlato del futuro del calciatore e delle offerte ricevute: "La volontà della Fiorentina e la nostra sono le stesse, ovvero di continuare il suo percorso con questo club. Non ha senso fare nomi in un momento come questo, però posso affermare che ci sono squadre che lo vogliono sia in Serie A che in Liga".

