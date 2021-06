AG. PEZZELLA A FV, Burdisso importante ma è presto

Nell'intervista di ieri a Firenzeviola.it, l'agente Martin Guastadisegno, che ha seguito per anni Nicolas Burdisso da calciatore, ha tracciato l'identikit da dirigente dell'ex difensore. Tra le righe, è stata occasione per parlare anche del suo altro assistito, attuale capitano viola, German Pezzella: "Sono sicuro che saprà essere d'aiuto a tutti nella squadra, non solo a German o ai sudamericani. Futuro? Ancora è troppo presto, per tutto...".