AG. BIRAGHI, La volontà è di andare all'Inter ma...

All'uscita dai campini, dopo l'incontro con Barone, ha parlato ai media presenti Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Cristiano Biraghi. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da FirenzeViola.it:

"Chiacchierata molto piacevole, abbiamo chiarito tutta la situazione. Il destino di Biraghi lo decide la Fiorentina: è loro ed è giusto che facciano tutte le riflessioni del caso. Ora c'è grande cordialità nel ragionare su tutto. La volontà del ragazzo è andare all'Inter ma non deve scordarsi che la Fiorentina l'ha portato in Nazionale. Giusto che decidano con calma se ci sono i presupposti per chiudere. La formula non mi interessa. Dovrà decidere il club, che l'ha valorizzato e portato a certi livelli. Si sceglierà in grande serenità, facciamo fare tutto alla Fiorentina. Ad oggi non esiste più una parte o l'altra, le cose possono cambiare da un momento all'altro. C'è un clima disteso e bellissimo, ho conosciuto Barone e sono rimasto senza parole per disponibilità, semplicità ed accoglienza. Quando trovi certe persone è giusto fare le cose in grande serenità. Il giocatore è pagato e deve essere a disposizione, poi vedrà Montella che fare. Anche perché la Fiorentina non gli ha mai negato niente. Se sarà possibile faremo, altrimenti rimane alla Fiorentina. Ribery? Operazione bellissima, mi sembra che ci sia un entusiasmo che mancava da tantissimo. Può essere da traino per il futuro della Fiorentina. Anche per Biraghi, chissà... Se non va all'Inter può essere uno stimolo per tutti. Fiorentina-Napoli? Non guarderò la partita perché ho tanti giocatori qua e là... Vinca il migliore!".