ACF-ROMA, Krastev manda i Viola in semifinale: Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura dell'inviato a Sassuolo, Andrea Giannattasio

51' - E' finitaaaaaa. Fiorentina in semifinale playoff, dovre affronterà il Torino.

50' - Si conclude con un nulla di fatto il calcio di punizione in favore dei giallorossi.

49' - Ammonito Presta. Punizione in zona pericolosa per la Roma.

47' - GOOOOOOOOOOOOOL FIORENTINAAAA. Krastev di testa mette alle spalle di Baldi e sigla il gol del 3-3 che vorrebbe dire semifinale playoff.

45' - Assegnati ben 6 minuti di recupero.

44' - Lucchesi ci prova di testa da calcio d'angolo, ma la palla finisce sul fondo.

41' - Fuori Cherubini e Cassano per la Roma, al loro posto dentro Pellegrini e Majchrzak.

38' - Triplo cambio per Aquilani. Entrano Presta, Padilla e Cabrini, rispettivamente al posto di Senè, Gentile e Berti.

34' - GOL DELLA ROMA. Arriva la rete di Mannini che sigla il 3-2. Con questo risultato vanno avanti i giallorossi.

30' - Cambi per la Fiorentina. Dentro Nardi e Vigiani, al posto di Capasso (dolorante dopo un contrasto) e Distefano.

28' - Soffre ora la Fiorentina: tiro di Cherubini deviato ma nulla di fatto da corner

23' - Botta in diagonale di Lucchesi: palla sul fondo

19' - La Roma spaventa! Errore di Harder, botta centrale di Cassano con Martinelli che si supera ed evita la peggio...

16' - Crolla in area Capasso e la panchina viola chiede rigore: nulla di fatto ma tante proteste

14' - Giallo per Amatucci per una trattenuta a centrocampo

9' - Fiorentina ad un passo dal gol del 3-2! Azione sulla destra di Gentile dopo un tacco di Capasso, palla deviata con Baldi che smanaccia e respinge sui piedi di Sene che va al tiro in area piccola ma la Roma si salva sulla linea

6' - Conclusione di Capasso dalla destra deviata: palla in angolo, ma che tiro velenoso...

1' - Inizia la ripresa senza cambi: si riparte dal 2-2 al Ricci di Sassuolo

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: 2-2 al Ricci di Sassuolo tra Fiorentina e Roma

45' - Assegnati 2' di recupero

42' - DISTEFANOOOOO!!! DOPPIETTA! Fiorentina che trova il gol del pareggio! Azione personale del 2003 che poi di destro esplode il tiro che finisce alle spalle di Baldi

40' - Giallo per D'Alessio per fallo su Distefano

39' - Viola ad un passo dal pari: bella azione di Capasso sulla destra, palla al centro per Sene che non riesce a trovare la deviazione vincente

33' - Botta dalla distanza di Harder: palla alta sopra la traversa

31' - Ammonito Cherubini per fallo su Capasso

29' - Punizione della Fiorentina, palla che arriva a Capasso di prima intenzione va al tiro: palla murata

24' - Gara adesso in sostanziale equilibrio dopo l'inizio scoppiettante. Giallo a Cherubini per fallo su Gentile

19' - GOOOOOOL!!! DISTEFANO!! La Fiorentina la riapre! Cross di Gentile dalla destra, testa del numero 11 viola che la mette alle spalle di Baldi per il 2-1 viola che rimette in pista la squadra di Aquilani: 1-2 a Sassuolo!

16' - RADDOPPIO DELLA ROMA. Dormite di Kayode sulla destra, palla al centro su cui si avventa Padula che segna il 2-0 con una deviazione in area piccola

13' - Punizione pericolosa per la Roma: Pagano va alla conclusione rasoterra ma Martinelli evita il peggio

10' - Reazione viola, botta centrale di Harder parata da Baldi

7' - GOL DELLA ROMA. Pagano su rigore fa l'1-0 per i giallorossi

6' - Rigore per la Roma: tocco di braccio di Kayode su tiro di D'Alessio, l'arbitro non ha dubbi

1' - Inizia la partita a Sassuolo! Viola in casacca viola, Roma in completo bianco

17:10 - Campo in buone condizioni e niente pioggia a Sassuolo: è (quasi) tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Roma!

16:45 - Nuova comunicazione ufficiale da parte della Lega: la gara tra Fiorentina e Roma avrà inizio alle 17:15

16:25 - Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, la sfida tra Fiorentina e Roma sarà rinviata di 45' rispetto al fischio d'inizio. Alle 16.45 verrà deciso cosa fare del match odierno. Posticipare il match di 24 ore però sarebbe un gran problema visto che il calendario delle finali scudetto Primavera è stato già pianificato

16:15 - La partita per il momento non è destinata a iniziare. Delle idrovore adesso stanno provando a togliere svariati litri d'acqua che hanno reso inaccessibili le panchine delle due squadre. Possibile che il match slitti di altri 30'. Il campo resta in condizioni accettabili, nonostante alcune pozze, ma è la zona legata all'area tecnica che attualmente preoccupa. Nel frattempo su Sassuolo continua a piovere.

Fischio d'inizio posticipato di 15' per Fiorentina-Roma (a causa di un forte acquazzone) allo stadio Ricci di Sassuolo, gara valida per il secondo quarto delle finali scudetto Primavera. Un acquazzone infatti si sta abbattendo su Sassuolo e vedremo se sarà sufficiente il quarto d'ora o se la gara sarà rinviata viste le condizioni anche del campo con la pioggia che non accenna a smettere. Ecco intanto le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Sene, Distefano. A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Aquilani.

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; Vetkal, D’Alessio; Pagano, Cassano, Cherubini; Padula. A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert, Ivkovic, Pellegrini, Misitano, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Costa, Bolzan, Mannini, Ienco, Cichella. Allenatore: Guidi.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.