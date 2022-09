ACF, L'ultima sconfitta al Dall'Ara quasi 10 anni fa

Con il risultato di quest'oggi, ovvero il 2-1 a favore del Bologna, la Fiorentina interrompe una striscia di risultati utili consecutivi in casa dei rossoblu che durava da più di 9 anni (quasi 10 a dire il vero). L'ultima vittoria del Bologna al Dall'Ara contro i viola infatti risale al 26 febbraio 2013 quando, dopo il vantaggio viola di Ljajic, la squadra di Pioli, al tempo allenatore degli emiliani, rimontò il risultato nel secondo tempo grazie ai gol di Motta e Christodoulopoulos (2-1 finale). Stessa sorte e stesso risultato dunque per l'allora allenatore dei viola Vincenzo Montella e l'attuale Vincenzo Italiano. Da lì in poi, prima di oggi, sono arrivate 4 vittorie e 4 pareggi.