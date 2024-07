A VOLTE RITORNANO (DAL BELGIO): THEATE E VRANCK TRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI

La Fiorentina si prepara ad affrontare la prossima stagione con un occhio attento al mercato, focalizzandosi in particolare sui rinforzi per due reparti attualmente in crisi numerica: la difesa e il centrocampo. In attesa di ufficializzare l'acquisto di Kean in attacco, continuano a rimanere caldi due nomi che risuonano nei corridoi del Viola Park, ovvero quelli di Arthur Theate e Aster Vranckx, entrambi di nazionalità belga. Due profili che la Fiorentina segue da tempo, considerando che entrambi sono stati in ottica viola anche la scorsa estate, e che la società gigliata sta nuovamente monitorando vista la loro esperienza internazionale e la loro conoscenza della Serie A.

A partire dall'ex Bologna, per il quale il Rennes chiede circa 15 milioni di euro, cifra importante ma che la Fiorentina punta a finanziarsi con le cessioni di Amrabat e Ikonè. Theate, come braccetto mancino di sinistra, sarebbe perfetto accanto a Milenkovic e Quarta con Ranieri a completare il reparto come quarto centrale. Al momento si parla solo di interesse, ma non è da escludere che il club viola possa proporre una formula di pagamento dilazionato, magari con bonus legati a presenze e performance, per rendere l'affare più vantaggioso sia per il Rennes che per il giocatore.

Per l'ex Milan invece la Fiorentina sembra essere più avanti. La società sembra avere un principio di accordo con l'entourage del calciatore e adesso sarebbe arrivato il momento di presentare un'offerta ufficiale al Wolfsburg. Per lasciar partire Vranckx, in scadenza di contratto nel 2025, il club tedesco chiede 10 milioni di euro, con la possibilità di chiudere sui 7-8 milioni di euro più bonus. L’arrivo di Vranckx darebbe nuova linfa e dinamismo al centrocampo della Fiorentina, reparto che necessita urgentemente di giocatori capaci di garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Con la testa di entrambi i calciatori che ormai non è più all'Europeo, dopo l'eliminazione del Beglio per mano della Francia, adesso sembra essere essere arrivato il momento giusto per affondare il colpo. La dirigenza viola è ben consapevole delle sfide che comporta il mercato estivo, ma dare dei primi segnali in questo senso sarebbe un bel messaggio per Palladino, per la piazza e permetterebbe di colmare in tempi breve alcune attuali lacune della rosa.