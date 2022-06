-2 ALLA NUOVA STAGIONE: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO

Mancano poco più di 30 ore alla fine ufficiale della stagione sportiva 2021/22 e per la Fiorentina sarà ancora una volta tempo di grandi cambiamenti. Un po' per i contratti che finiscono domani e che non saranno rinnovati, un po' per chi è pronto a tornare e un po' per una questione… finanziaria. Non è mistero infatti che le società di calcio spesso aspettino proprio la chiusura anche del bilancio finanziario per cominciare ad operare sul serio sul mercato. Una particolarità rispetto alle aziende degli altri ambiti che invece lo chiudono nell'anno solare, dovuta al fatto che le stagioni sportive non si concludono a dicembre bensì proprio a giugno.

Digressioni economiche a parte, questa data è importante perché dal 1° luglio comincia una nuova stagione dal punto di vista finanziario, con i contratti che iniziano un nuovo anno e le spese che possono essere messe a bilancio per l'anno 2023. Da qui anche qualche rallentamento nelle operazioni della Fiorentina che sembravano in dirittura d'arrivo: una su tutte quella di Luka Jovic, per il quale però ormai dovremmo essere agli sgoccioli proprio perché sta arrivando luglio.

Venendo invece alle questioni che coinvolgono giocatori già di proprietà della Fiorentina, ci sono 7 giocatori della prima squadra e molti giovani il cui contratto scade domani: da Torreira ad Odriozola, passando per Piatek, Callejon, Saponara e Rosati. Tutti questi - a meno di accordi che però sono in ponte solo per gli ultimi due - saluteranno definitivamente la Fiorentina.

Chi ritorna?

Per coloro che lasciano però ci sono coloro che tornano. Da Kouame a Pulgar, da Zurkowski a Ranieri: ognuno con le proprie storie e ognuno con il futuro ancora da scrivere. Perché c'è chi come Rasmussen è destinato a salutare di nuovo e chi, come Kouame o Ranieri, magari vorrà giocarsi di nuovo le sue carte in maglia viola.