MOENA, Primo allenamento al Benatti alle 17

Arrivati all'hotel Dolce Casa di Moena come ogni anno intorno all'ora di pranzo, i viola hanno mangiato ed ora si stanno godendo qualche ora di riposo in attesa del primo allenamento pomeridiano al centro sportivo Cesare Benatti. il fischio d'inizio sarà alle ore 17 con lo staff che ovviamente arriverà prima per preparare la seduta nel migliore dei modi. Per Montella inizia così il quarto ritiro nella cittadina trentina, con Firenzeviola potrete vedere passo per passo quali saranno le novità di allenamento proposte dal suo staff.