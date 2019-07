LIVE FV, Rivivi l'allenamento dei viola

18.30 - Finisce qui l'allenamento pomeridiano della Fiorentina.

18.15 - Iniziata adesso la partita, praticamente a tutto campo, di fine allenamento. Gli uomini di Montella sono stati divisi in due squadre. I bianchi, composti da Terracciano; Venuti Hristov Hugo Hancko; Dabo, Lakti, Saponara; Montiel, Simeone e Baez, e i gialli, composti da Dragowski; Ranieri Baroni Ceccherini Beloko; Cristoforo Benassi, Koffi; Eysseric, Vlahovic e Sottil. Fuori dalla partita, a bordo campo, restano Meli, Pierozzi e Gori. Entrambe le formazioni giocano con il 4-3-3.

18.05 - Nell'allenamento odierno è andata in scena una partitella a metà campo con le sponde laterali. La squadra è stata divisa in tre gruppi: due giocavano e l'altra era divisa sui bordi del campo. (CLICCA QUI) per vedere i video realizzati da FirenzeViola.it della partita con i gol di Cristoforo, Thereau e Saponara.

18.00 - Termina la partitella in questo momento

17.43 - Finita in questo momento la parte atletica dell'allenamento viola. I giocatori adesso stanno svolgendo una partitella a metà campo con le sponde.

17.40 - Il giocatore Gaetano Castrovilli si è assentato momentaneamente dall’allenamento perché, a causa dell’infortunio, deve fare un lavoro aerobico personalizzato.

17.33 - La squadra di Vincenzo Montella, dopo una serie di esercizi con la palla, adesso sta lavorando sulla parte atletica.

17.28 - Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, il quale sembrava inizialmente non essere presente all’allenamento, dopo mezz’ora dall’inizio della seduta il giocatore è entrato in palestra ed ha iniziato a fare lavoro differenziato alla cyclette. La botta presa, ieri pomeriggio in allenamento, nel contrasto contro Dabo non sembra centrare niente.

17.26 - A vedere l'allenamento viola sono presenti circa un centinaio di tifosi della Fiorentina.

17.19 - La squadra è stata divisa in tre squadre: bianca rossa e gialla che a turno dovranno sfidarsi all’interno di un campetto dove l’obiettivo è fare più passaggi possibili.

17.07 - I due gruppi si invertono. Chi prima era seguito da Caccia passa sotto la sorveglianza di Montella e viceversa.

16.59 - All'allenamento, come questa mattina, è presente anche il giovane Gaetano Castrovilli con il gruppo.

16.55 - I giocatori stanno facendo riscaldamento con mobilitazione alle gambe e ora come consueto si sono divisi in due gruppi, uno con Caccia e uno con Montella. Esercizi con la palla da entrambe le parti. L’esercizio si conclude con i tiri in porta.

16.53 - Il tempo a Moena sembra essersi ristabilizzato. Prima di iniziare l’allenamento i giocatori viola si sono fermati di fronte alla palestra tutti in cerchio ad ascoltar Vincenzo Montella. Tutti i calciatori presenti tranne il centrocampista francese Jordan Veretout.

16.40 - Il secondo allenamento pomeridiano della Fiorentina in questo ritiro di Moena è stato per il momento ritardato. La squadra viola, infatti, adesso si sta allenando in palestra e ancora non è certo se gli uomini di Montella scenderanno in campo a svolgere l'allenamento a causa del temporale e del forte vento. Nel frattempo il Viola Village di Moena è stato chiuso al pubblico per precauzione.

Segui il live degli inviati di FirenzeViola.it del secondo giorno di allenamenti della Fiorentina nell'ottavo ritiro di Moena.