BIRAGHI, Giovedì sarò in gruppo. Lo staff medico...

Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa direttamente da Moena. Alla domanda sul suo rientro in gruppo ha risposto così: “Penso di rientrare in gruppo giovedì. Non ho perso tanto di preparazione. Ho perso ma relativamente perché mi sto allenando dall'8 di giugno. Quando torniamo dall'America la condizione sarà ottimale. Lo staff ha fatto un gran lavoro e li ringrazio. Abbiamo uno staff medico invidiabile".