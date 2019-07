BIGICA, 2ª SQUADRA VIOLA BELLA NOVITÀ: IO CI SAREI. IL RITIRO...

Il mister della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha preso parola in conferenza stampa. Queste le sue parole dopo la sconfitta con il Benevento.

Sul ritiro: "Quest'esperienza mi ha fatto maturare come allenatore. Stare con giocatori come Thereau, Baroni e Illanes mi ha dato modo di imparare molte cose".

Sulla partita: "Abbiamo avuto le nostre occasioni e creato problemi ad una squadra che sarà protagonista in Serie B. Io ringrazio tutti i ragazzi per la disponibilità. Nel secondo tempo abbiamo vissuto un po' di minuti di sbandamento ma era normale che accadesse. Avevamo qualche defezione. Zanon e Mosti sono andati via stamattina, quindi ci sta che potessimo calare l'attenzione".

Sull'eventualità di una seconda squadra: "Ho letto anche io della notizia ma non ho parlato con nessuno. Io in questi giorni ho allenato una squadra Under 23 (ride, ndr). È un modo per far crescere i nostri ragazzi tenendo tutti sott'occhio. Sarebbe una bellissima novità".

Sulle fasce della Primavera: "Ci sono dei ragazzi interessanti, i Pierozzi e Ponsi su tutti. Hanno esperienza e ci possono dare una mano, poi vedremo Simonti e Ferrarini che sono 2000. Comunque tutta la squadra è cresciuta e sono soddisfatto".

Su Simic: "È un ragazzo sul quale puntiamo. Deve imparare a crescere velocemente perché sarà un campionato difficile. Bisogna che migliori molto nella fase difensiva, poi negli ultimi metri la differenza la fanno le scelte. Sono cose che troverà con la continuità".

Sul fare l'allenatore della seconda squadra: "È l'anno prossimo ma per me sarebbe un bel salto. Potrebbe essere un passaggio successivo alla mia crescita. Poi dipenderà dalla scelta della società".