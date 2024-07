ZIRKZEE, È fatta con lo United per 45 milioni di euro

FirenzeViola.it

È fatta per il passaggio di Joshua Zirkzee al Manchester United. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com, che dà i dettagli dell'operazione tra il Bologna e i Red Devils. Il club inglese non verserà ai felsinei la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma pagherà 45 milioni per il cartellino. Lo stipendio si aggirerà intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus. Il Bologna non avrà una percentuale sulla futura rivendita.

In compenso il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco. Poco meno di 15 milioni di euro, dunque i rossoblù riceveranno, in totale, 30 milioni per l'olandese, comprato a 8 solamente due anni fa.