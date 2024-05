ZHANG, Saluta l'Inter: "Non ero pronto, non lo sarei mai stato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cari interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità è che non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato".

Inizia così la lunga lettera di addio all'Inter, dopo il passaggio di proprietà a Oaktree, che Steven Zhang ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ormai ex presidente nerazzurro dopo i ringraziamenti rivolge un appello anche alla nuova proprietà: "A coloro che porteranno avanti questa Società, vi prego di amare la nostra Inter, di proteggere la sua gente e, soprattutto, di rispettare il suo valore fondamentale. È un grande onore e una grande responsabilità assumere la guida dell'Inter. Con amore e cura, l'Inter vi ripagherà con enormi risultati, emozioni e gioia. Per me è stato il più grande onore della mia vita".