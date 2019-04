ZENIT DI SPALLETTI, Conquistato da Firenze

La preparazione invernale in vista del prossimo campionato russo dello Zenit di San Pietroburgo si sta svolgendo a Firenze, proprio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per i giocatori di Spalletti due allenamenti al giorno fino a domani prima di ripartire, e come ha detto Criscito con una battuta "ottima preparazione, con questo freddo sembra di essere a casa in Russia..". Firenze è stata scelta direttamente dal tecnico di Certaldo che ha voluto presentare i suoi giocatori alla città di Firenze, e alla squadra campione di Russia le bellezze della città.

Tra un allenamento e una preparazione mirata al nuovo inizio in Champions (ottavi di finale con il Benfica il 15 febbraio), Spalletti ha avuto anche il tempo di stringere la mano al sindaco di Firenze Matteo Renzi insieme al presidente dello Zenit Aleksandr Dyukov e il direttore generale Maxim Mitrofanov. Calciatori e staff hanno visitato il Salone dei Cinquecento e al termine del giro turistico, nella sala di Clemente VII, c'è stato lo scambio di doni con tradizionale foto. A Renzi la delegazione dello Zenit ha regalato una maglia e un pallone autografati da tutti i giocatori.

L'occasione è stata buona anche per parlare di calcio e di Fiorentina; anche se per ora non sono state fissate amichevoli con la viola, pare che il presidente Dyukov, leader di Gazprom, abbia parlato con Renzi, proprio durante la visita a Palazzo Vecchio, di un possibile gemellaggio, questa volta tutto calcistico, tra Firenze e San Pietroburgo. Visto la presenza del Comune in consiglio d'amministrazione della Fiorentina, vedremo se questa possibilità verrà suggerita ai dirigenti viola, potendo approfittare inoltre della simpatia e dell'attaccamento di mister Spalletti per la Fiorentina, sua squadra del cuore.

Per ora, nel nome della buona ospitalità, ci auguriamo che i giocatori che abbiamo avuto la fortuna di incrociare mentre degustavano la famosa "bistecca alla fiorentina" in un noto ristorante di Firenze, abbiano apprezzato la loro permanenza nella nostra bella città.

Per vedere le foto della stretta di mano tra Renzi e Spalletti, clicca qui.