ZARATE, Jovic deve ancora esplodere. Antonio un animale

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mauro Zarate, ex attaccante di Fiorentina e West Ham, ha parlato così in vista della finale di Conference League: “Secondo me sarà una grande finale. In trasferta sembra quasi di giocare in casa per gli hammers perché hanno una tifoseria fantastica. Per quanto riguarda l’attacco vedo meglio i viola, Jovic mi piace davvero tantissimo e, secondo me, deve ancora esplodere. Anche Cabral sta facendo bene ma la giocata decisiva me l’aspetto da Nico Gonzalez. Gli inglesi, invece, là davanti hanno Antonio che è un animale, è molto pericoloso come attaccante. I miei anni a Firenze? Il ricordo più bello è la rete al volo contro il Napoli. I tifosi viola erano straordinari”.