ZANIOLO, Presto in campo: lo farà con i baby viola

Nicolò Zaniolo, contrariamente a quanto previsto inizialmente, domani non andrà in Austria per la visita di controllo dal professor Fink. Il giocatore della Roma ha infatti già avuto l'ok per aumentare i carichi di lavoro. Il 10 aprile dovrebbe tornare in campo con la maglia della Primavera contro la Fiorentina, e successivamente verrà convocato con la prima squadra.