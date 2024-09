ZANGRILLO, Gud ragazzo splendido. Spero possa tornare

FirenzeViola.it

Ospite del programma "We Are Genoa" su Telenord, il presidente dei rossoblu Alberto Zangrillo ha parlato, ora che il mercato è finito, delle lunghe trattative che in quest'estate hanno coinvolto i dirigenti del grifone, tra cui anche quella per Albert Gudmundsson, nuovo numero 10 della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Ci siamo liberati di una serie di figure che appesantivano il costo aziendale. Giocatori a cui ero affezionato ma che non facevano parte della rosa ideale di mister Gilardino".

Sulle parole di Blasquez riguardo alle cessioni dell'islandese e di Retegui

"Sono convinto della buona fede di allora del nostro ceo, secondo me c'è stato un errore di comunicazione. In quel momento la prospettiva di mantenere Gudmundsson e Retegui era ancora reale. L'evoluzione successiva è figlia di questa necessità di un controllo maniacanale che poco si sposa con le azioni razionali di chi fa il mercato. Ad un certo punto, abbiamo avuto un imperativo categorico a vendere. Gudmundsson è un ragazzo splendido, pulito, genuino. Sicuramente non gli ha fatto bene essere accusato di essere colui che voleva andare via. Era vittima di dinamiche e personaggi negativi come i procuratori, che hanno a cuore solo i propri interessi. Abbraccio l'idea che un giorno possa tornare".

Su Retegui

"Situazione ancora più difficile. Il ragazzo aveva aspettative personali molto elevante che coincidevano con la volontà di mantenere il posto in Nazionale, qualcuno sentiva che se avesse continuato a giocare per una squadra che non giocava le Coppe, sarebbe stato danneggiato. A lui auguro ogni bene, ricordo che l'abbiamo scoperto noi"