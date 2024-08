VITOR ROQUE, Dopo l'Arabia ora spunta anche la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vitor Roque avrà pur dato priorità allo sbarco alla Lazio, ma resta pur sempre da trovare un accordo con il Barcellona, club con cui è legato addirittura fino 2031. Di certo il club catalano vuole disfarsi del brasiliano 19enne, che non ha per nulla convinto dal suo sbarco precoce in blaugrana lo scorso gennaio. Tuttavia, come spesso capita in questi casi, la preferenza andrà al migliore offerente.

Già da settimane si parla infatti di un interesse proveniente dall'Arabia Saudita per la punta classe 2005, nello specifico dall'Al Hilal. Il Barcellona aveva già espresso a suo tempo la posizione sul giocatore, piazzandolo sul mercato rientrare dalla spesa folle di 40 milioni. Trovare un accordo tra le parti non sarebbe difficile, ma il Barça è stato categorico: niente prestiti, come invece tentato dal club saudita. Per di più l'intesa con il giocatore per il trasferimento fuori dall'Europa non è nemmeno stato raggiunto.

L'affare, non nasconde il quotidiano spagnolo, potrebbe saltare, se non è già saltato: di certo la confusione è tanta, ma il Barça non vuole scendere a compromessi e tanto meno rimetterci di tasca propria. Inoltre, delle intenzioni della Lazio i catalani non sanno molto, mentre il Porto vorrebbe affondare il colpo ma in prestito.