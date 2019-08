VITALE, Il mercato viola per ora non mi convince

Pino Vitale, ex dirigente viola, ha parlato del mercato viola: "Alla Fiorentina Commisso è stato chiaro nel non vendere Chiesa. Per ora però non mi convince il mercato viola: ci vuole una punta importante e forse anche un centrale. L'anno scorso si è salvata all'ultimo, Firenze merita di più. Balotelli? Cellino sa fare calcio, in una squadra medio-piccola potrà fare molto bene e sarà motivato per tornare in Nazionale"