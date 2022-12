VIOLA PARK, Il punto sul parcheggio e i collegamenti

Il parcheggio scambiatore della tramvia che arriverà a Bagno a Ripoli e che sarà utlizzato da chi frequenterà il Viola Park potrà vedere la luce molto prima della tramvia stessa che avrà tempi più lunghi, fino al 2026. E' il Corriere Fiorentino a fare il punto oggi sulle proprie pagine scrivendo che "Palazzo Vecchio accelera sulle tramvia, approvando due delibere per la linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e per la linea 4 che collega la stazione Leopolda a Campi Bisenzio, e lo stesso fa il Comune di Bagno a Ripoli. Che, come chiesto e già concordato con Firenze, ha ottenuto lo stralcio dalla maxi gara della linea 3.2.1 del parcheggio scambiatore della tramvia così da poter fare la gara in primavera ed allestire contemporaneamente aree di sosta che potranno anche essere usate dai visitatori del Viola Park".

E' il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a spiegare al quotidiano: "Firenze sta portando avanti gli espropri e noi siamo pronti a bandire la gara da 6 milioni di euro e 12 mesi di cantieri per la realizzazione del parcheggio scambiatore per la tramvia e per tutta la zona. Alla fine ci saranno 372 posti auto, tanto verde, colonnine e per la ricarica elettrica, video sorveglianza e anche posti per motorini. Intanto già a marzo-aprile predisporremo aree di sosta nel Pian di Ripoli, 250 posti auto, su terreni comunali, così che possano essere usati sia pendolari che per il Viola Park».

"Per l’estate, quando la Fiorentina terrà il ritiro al centro sportivo, assieme alla Città Metropolitana ed Autolinee Toscane - sostiene infine il sindaco - sta già lavorando ad una linea bus dedicata, in sintesi un cambio di percorso del 23B, così che il Viola Park possa essere raggiunto anche con il mezzo pubblico in attesa del 2026 quando ci si potrà andare in tram".