VIOLA, Due ex Fiorentina tra gli italiani più pagati

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori italiani più pagati al mondo. Tra questi presenti nella top20 due ex Fiorentina, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Il primo, in viola dal 2014 al 2017, si trova in 18° posizione con uno stipendio netto, pagato dal Toronto FC, di 3 milioni di Euro a stagione. Il secondo invece, a Firenze dal 2016 al 2020, nella Juventus guadagna 5 milioni all'anno e si posiziona al sesto posto.

Graduatoria che è guidata da Marco Verratti che all'Al-Arabi guadagna circa 28 milioni a stagione. Secondo gradino del podio per Luiz Felipe con 9,8 milioni dall'Al-Ittihad e terzo posto per Donnarumma. Il portiere azzurro al PSG si mette in tasca una cifra di 7 milioni di Euro a stagione.