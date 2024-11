VIOLA, 7^ per tiri in porta in Europa. Curiosa top 5 per Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il portale di statistiche Transfermarkt ha reso nota una speciale classifica sui tiri in porta delle squadre in Europa. L'Atalanta ha il miglior attacco della Serie A ed è tra le prime italiane per tiri in porta (64, come Fiorentina e Inter, settimo risultato nelle leghe importanti europee).

Mettendo in ordine solo i calciatori con almeno tiri totali, il tiratore scelto di Motta è Dušan Vlahović (32,8%), spesso e volentieri tacciato di imprecisione dai tifosi della Vecchia Signora. In top 5 c'è anche Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è il quarto per tiri in porta fra Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1. Diciotto conclusioni e un 41,8% finito dove sperato.