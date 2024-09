VIOLA, 7° per numero di presenze della rosa in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sabato pomeriggio è ripartito il campionato dopo la sosta per le nazionali e il portale Transfermarkt.it ha voluto stilare classifica delle squadre di Serie A con più esperienza nel nostro massimo campionato sommando le presenze dei giocatori in rosa. La Fiorentina in questa speciale graduatoria si trova al settimo posto con 2163 presenze totali e una media di poco superiore a 77 presenze per giocatore. La squadra più esperta è l'Inter con 3377 presenze totali in massima serie dei suoi tesserati. I nerazzurri sono seguiti sul podio da altre due formazioni lombarde, il Monza, con 2837 presenze, e l'Atalanta (2716 presenze).

Tra i calciatori più esperti del campionato all'ottavo posto troviamo il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che in Serie A ha collezionato 310 presenze. Al primo posto invece l'ex viola, ora al Bologna, Lorenzo De Silvestri con 433 gettoni in massima serie.