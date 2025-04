Vincenzo Italiano allenatore del mese di marzo in Serie A: "Maestro"

La Lega Serie A celebra Vincenzo Italiano e il suo mese di marzo sulla panchina del Bologna. L'ex tecnico della Fiorentina viene definito dai canali ufficiali del massimo campionato italiano "maestro", eleggendolo il miglior allenatore in Serie A del mese appena passato che ha proiettato il Bologna in zona Champions con un cammino perfetto: solo vittorie per i rossoblu che hanno affrontato Cagliari, Verona, Lazio e Venezia. A questo va aggiunta anche l'ipoteca del passaggio in finale di Coppa Italia dopo il 3-0 dell'andata contro l'Empoli.

La consegna del trofeo - si legge sui canali ufficiali della Lega Serie A - avverrà nel pre-partita di Bologna-Napoli, in programma lunedì 7 aprile 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. “Per la terza stagione consecutiva Vincenzo Italiano conquista meritatamente il premio di miglior allenatore del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il suo Bologna esprime un calcio spettacolare e di grande intensità, in una squadra che è costantemente cresciuta giornata dopo giornata, arrivando ad essere una macchina perfetta, in piena lotta per un posto in Champions League e per la conquista della Coppa Italia. Al suo quinto anno in Serie A, Italiano si conferma tra i migliori tecnici del campionato, un allenatore di grande carattere, capace di trasmettere la sua idea di calcio tanto ai suoi calciatori, quanto ai tifosi”.