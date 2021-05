VINAZZANI, Panchina viola? Vedrei bene Italiano

Claudio Vinazzani, ex calciatore della Lazio, ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e biancocelesti al TMW News. Queste le sue parole: "Domani la formazione di Inzaghi deve vincere contro una Fiorentina che a volta gioca bene venti minuti e poi si assenta. Vlahovic? Gran rivelazione, bravo Prandelli a farlo giocare e Corvino a portarlo in Italia. Per quanto riguarda i viola e l'allenatore del futuro si parla di De Zerbi che è una garanzia per il gioco e la valorizzazione dei giocatori. Ma vedrei bene anche Italiano".