VIGNOLA, Juve? Contro i viola tante variabili negative

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola sulla gara contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto: "Sono tante le variabili che hanno influito negativamente, il clima sicuramente non aiuta a giocare al calcio, ma non deve essere una scusante per una squadra come la Juventus. Credo che sia un’onda che non bisogna cavalcare, una squadra come la Juve non deve cercare queste scusanti. La gara contro la Fiorentina è sempre molto sentita, poi i viola arrivavano da una striscia negativa cominciata lo scorso campionato. Poi che la Juventus non fosse al top era prevedibile, sappiamo che non c’è molto tempo di attesa e che le partite importanti sono già alle porte”.