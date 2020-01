VIDEO, Squadra in campo stamani in vista del Genoa

Fiorentina in campo in vista del match di Serie A in programma sabato contro il Genoa. La squadra viola ha preso parte a un'unica seduta mattutina andata in scena alle 11:00. Ecco il video pubblicato dal club di viale Fanti sui propri canali social, con i giocatori al lavoro al centro sportivo:

Viola in campo per la seduta del giovedì ️ #ForzaViola 🧢 pic.twitter.com/lAeonhAiFt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 23, 2020