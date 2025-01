VIDEO, Moreno: "Imparare e migliorare" con il giglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In questi giorni si è parlato molto di Matias Moreno e della possibilità che venga spostato a destra, rimanendo così in viola anche dopo l'arrivo di pablo Marì. E l'argentino, su Instagram, posta un video in maglia viola (e molto a destra come posizione) sotto al quale scrive "Imparare e migliorare" con accanto il simbolo del giglio. Un post che può essere letto anche come un messaggio che il suo percorso di crescita continua in viola e magari in una nuova posizione.