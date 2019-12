VIDEO, Commisso e Boa con Brunori per Mandela

Momenti di ricordi anti-razzismo quest'oggi al Nelson Mandela Forum, dove c'è il museo dedicato appunto al grande leader sudafricano, simbolo della lotta all'apartheid. Razzismo che è tema comunque - tristemente - centrale anche nei tempi correnti, con la Fiorentina che però, da questo punto di vista, non perde tempo per provare a muoversi concretamente in direzione opposta. Come fatto quest'oggi da Rocco Commisso e Kevin-Prince Boateng, presenti all'esibizione del cantante Brunori Sas nel palazzetto fiorentino a celebrare i sei anni dalla scomparsa di Mandela. Ecco un video del momento, pubblicato dall'account social in inglese di ACF Fiorentina.

Nelson Mandela passed away on this day in 2013.



To remember him, @KPBofficial and Rocco Commisso visited the prison cell memorial at the Nelson Mandela Forum in Florence 🙏️#NelsonMandela #NoToRacism#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/B0khfJPZMG