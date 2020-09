VIDEO, ACF in campo: Chiesa ok, Pezzella no

Fiorentina in campo anche oggi pomeriggio al centro sportivo "Astori" per preparare la sfida di venerdì sera contro la Sampdoria: nelle immagini dei social viola, ecco alcuni momenti salienti del lavoro odierno della truppa di Beppe Iachini, che si ritroverà domani mattina alle 9:30 ai campini per la penultima seduta della settimana. Chiesa regolarmente in campo con i compagni, mentre Pezzella sta ancora lavorando a parte a causa dello stesso problema legato alla botta presa tre settimane fa. Ribery è rientrato gradualmente in gruppo e se anche la sua caviglia non è ancora al 100% ci sono buone chances che venerdì scenda in campo.