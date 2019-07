VICEPRES.BOCA, DDR ha fuoco sacro degli Xeneizes

Il vicepresidente degli Xeneizes, Horacio Paolini, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'arrivo in Argentina dell'ex obiettivo viola Daniele De Rossi: "Ha il fuego sagradoin pieno stile Boca! E' un campione del mondo che porterà al nostro club tutta la sua personalità, la sua grande esperienza, le sue qualità in campo e fuori, ma soprattutto quel fuoco sacro che i tifosi gialloblù sono da sempre abituati a vedere in campo. Debutto? Speriamo molto presto. Ci auguriamo che De Rossi possa esordire e adattarsi in fretta. Oltre a un simbolo del calcio mondiale come 'La Bombonera', al Boca troverà un gruppo di giocatori in grande crescita e un allenatore molto capace quale Gustavo Alfaro. Suerte Daniele!"