VICENZA, Si è spento Fusato. Esordì contro i viola

FirenzeViola.it

Si è spento Giancarlo Fusato all’età di 87 anni. Vicentino, cresciuto nelle giovanili biancorosse, dal 1957 al 1962 ha totalizzato 71 presenze in Serie A con la maglia del Vicenza e siglato 11 reti. Cresciuto nel vivaio del Lanerossi Vicenza, fece il suo debutto in prima squadra il 6 ottobre 1957 in Lanerossi Vicenza-Fiorentina (3-0). In quella partita segnò il gol dell'1-0. Nel 1962 passò al Padova dove in 11 partite segnò un gol. Venne così ceduto alla Casertana in Serie C dove giocò 28 partite. Acquistato poi dal Verona, ad inizio stagione si ruppe i legamenti di un ginocchio, mettendo così fine alla sua carriera di calciatore.