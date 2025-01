VICE PRES. VELEZ, Su Castro c'era anche la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gustavo Oscar Garcia, vice presidente del Velez, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino per parlare di Santiago Castro dove ha svelato un retroscena del mercato che risale all'arrivo del giocatore al Bologna nel gennaio scorso: "C'erano tanti club che lo volevano oltre i rossoblù - ha dichiarato il dirigente argentino - Due in particolare: uno era la Fiorentina e l'altro era in Spagna".