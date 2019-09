VESCOVO SALERNO, Tifoso viola ma presto all'Arechi

Tifoso fiorentino, la carriera ecclesiastica lo ha portato a Salerno, dove è Vescovo e dove ha promesso di andare presto a vedere la Salernitana all'Arechi. Monsignor Andrea Bellandi ha infatti prenotato un posto in Curva Sud, come si legge sul sito lacittadisalerno.it. Il vescovo fiorentino ha lanciato il messaggio, proprio a pochi giorni dal suo primo San Matteo in cui ha potuto tastare con mano il calore della città, nel corso di un incontro con i giovani di Palomonte. «Sono mesi impegnativi, ma non appena avrò un po' di tempo libero, mi recherò in curva allo stadio Arechi per vedere una partita della Salernitana con i tifosi», le parole di Bellandi.